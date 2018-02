Nel 2010 era nella lista del Pd per sostenere la candidatura a governatore della Regione Puglia di Nichi Vendola. Ora Ylenia Lucaselli è capolista con Fratelli d’Italia nel collegio plurinominale 04 per la Camera. Respinge, però, l’accusa di essere una «paracadutata» in Emilia, viste le sue origini pugliesi.