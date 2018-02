Venti annunci per chi cerca lavoro

Per consultare queste offerte di lavoro visita www.monster.it e digita il titolo dell’annuncio all’interno del motore di ricerca. Potrai inviare online la tua candidatura.

1) TECNICO COMMERCIALE TAGLIO LASER

Azienda del settore metalmeccanico cerca Tecnico Commerciale per lo sviluppo dell’area del taglio laser di pezzi e la gestione del portafoglio clienti. Il candidato ideale è in grado di leggere il disegno meccanico e deve conoscere bene le macchine per il taglio laser. La figura inserita si occuperà dell’organizzazione dell’area taglio laser stabilendo tempi e priorità. È richiesto diploma a indirizzo meccanico.

Luogo di lavoro: Parma

2) TECNICO MANUTENTORE TRASFERISTA

Azienda del settore tessile con sede a Parma cerca persona in possesso di diploma tecnico e con esperienza significativa maturata nel campo della manutenzione delle macchine industriali per occuparsi in piena autonomia degli interventi manutentivi al corretto funzionamento delle macchine, lavorando per la piena soddisfazione del cliente in proponendo e pianificando gli interventi mese per mese e trimestralmente in collaborazione con l’Aftermarket manager. Inoltre, dopo gli interventi, si occuperà della redazione di report tecnici riassuntivi. È richiesta la conoscenza fluentemente sia dell’inglese che dello spagnolo. Inoltre si richiede la disponibilità a trasferte per gran parte dell’attività lavorativa.

Sede di lavoro: Parma

3) CAPO SQUADRA PONTI RADIO E RADIO BASE

Azienda del settore impiantistico telecomunicazioni cerca Perito Elettronico, Elettrotecnico o in Telecomunicazioni con esperienza almeno triennale nell’Installazione/Manutenzione e Collaudo di sistemi di antenna e di apparati radio in tecnologia Hiperlan, LTE, WiMax, GSM, UMTS e Ponti Radio a microonde da inserire con l’incarico di Capo Squadra Ponti Radio E Stazioni Radio Base. Le principali responsabilità nel ruolo saranno la gestione e il coordinamento di gruppi di lavoro per eseguire attività di installazione tipo Swap, apparati radio RBS e/o Ponti Radio c/o Stazioni Radio distribuite nel territorio nazionale, con particolare attenzione al Nord Italia. Tale attività prevede l’attestazione di cavi coassiali, patch lan e pach in fibra ottica, alimentazione di apparati GSM-UMTS-LTE e ponti radio PDH, IP, installazione antenne in quota, orientamenti di antenne, parabole e tiltaggi. Si richiede abilità nell’esecuzione di lavori in altezza, su quadri elettrici, di alimentazione e allarmi; esperienza nell’installazione di sistemi radianti in cavo coassiale e in fibra ottica di tipo distribuito; capacità nell’utilizzo di strumentazione, analizzatori di spettro, misuratori di potenza, misuratori di ROS-VSWR ecc; conoscenza del settore delle Telecomunicazioni, principalmente dell'ambito rete mobile (Impiantistica e Infrastruttura in genere).Il candidato ideale conosce i principi teorici in campo elettronico, elettrico e i concetti basilari del Networking. Tra i requisiti indispensabili si annoverano: la disponibilità ad effettuare trasferte presso clienti e filiali del gruppo, buone doti relazionali, team working, spirito di iniziativa, capacità di analisi. Infine l’ottima conoscenza dei principali tools informatici e la buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo.

Sede di lavoro di riferimento: Parma, Nord Italia

4) IMPIEGATO ACQUISTI & CONTROLLO QUALITÀ PELLE

Azienda del settore tessile con sede a Parma, cerca Impiegato Acquisti & Controllo Qualita' Pelle con esperienza nel settore Pelle e Tessile. Nel ruolo il candidato scelto si occuperà di: certificazione delle materie prime; il collaudo fornitore presso lavoranti esterni e il collaudo interno; la ricerca di materiali di supporto, la gestione ordini dei fornitori, la contrattazione del prezzo delle materie prime, la rendicontazione stagionale, la definizione dei fabbisogni e controllo dei consumi.

Luogo di lavoro: Parma

5) CARRELLISTA

Azienda del settore chimico e petrolchimico cerca Carrelista in possesso del patentino del carrello elevatore e pregressa esperienza nel ruolo.

6) SISTEMISTA SECURITY

Azienda del settore IT cerca Sistemista security con provati requisiti di conoscenza sulle tecnologie CheckPoint, Cisco e Palo Alto. Per queste tecnologie sono da considerarsi titolo preferenziale le seguenti certificazioni: Cisco CCNA Security, CheckPoint CCSA e CCSE. Il candidato dovrà inoltre possedere le necessarie caratteristiche per occuparsi in autonomia della gestione ordinaria dei Firewall rispettando i processi di change management, classico di ambienti enterprise, collaborando col resto del team ed i clienti stessi. Dovrà avere inoltre maturato un’esperienza in contesti simili di almeno due anni.

Sede di lavoro: Parma

7) PROGRAMMATORE SQL

Azienda cerca diplomato/a o laureato/a in ambito informatico, con esperienza maturata come programmatore informatico e buona conoscenza del linguaggio Sql, Html. Nel ruolo, la figura inserita svolgerà anche incarichi di HelpDesk e si occuperà della risoluzione di problematiche relative al magazzino informatizzato.

Luogo di lavoro: Parma

8) DISEGNATORE PER UFFICIO TECNICO

Azienda del settore impianti industriali per imbottigliamento cerca un Disegnatore da inserire in ufficio tecnico. La risorsa si occuperà dello sviluppo di specifiche commesse per la messa in produzione nel rispetto dei tempi di consegna, dei costi preventivati e delle richieste dei clienti. Si richiede: diploma di perito meccanico o laurea in ingegneria, ottima conoscenza dei programmi di disegno Autocad e Inventor e discreta padronanza della lingua inglese. Esperienza minima richiesta di 5 anni come disegnatore progettista in ufficio tecnico. Preferenza per esperienza maturata in contesti produttivi similari.

Sede di lavoro: Parma

9) GLOBAL COMMODITY SPECIALIST

Azienda multinazionale cerca Ingegnere o laureata/o in Economia per il ruolo di Global Commodity Specialist, la figura responsabile per lo sviluppo e l’implementazione delle strategie di approvvigionamento delle materie prime nell’ambito di categorie di spesa assegnate a livello globale e locale. Le principali responsabilità della figura inserita, riguardano l’analisi dei costi nell’ambito delle categorie di spesa, lo sviluppo di strategie per le materie prime, il monitoraggio del mercato e il costante benchmarking per il continuo controllo e miglioramento del rapporto qualità/prezzo, lo sviluppo di azioni volte a migliorare i margini e raggiungere obiettivi di risparmio sui costi, la gestione delle relazioni con i fornitori a livello globale, il dialogo con i referenti interni al gruppo contribuendo così allo sviluppo di progetti cross funzionali, assicurando la correttezza dei processi e l’aderenza ai regolamenti interni e best practice di mercato. Il candidato ideale conosce il mercato e le categorie di prodotto di riferimento e proviene da esperienza maturata di almeno tre anni in realtà del settore manifatturiero, ha già gestito negoziazioni, contratti e reclami e ha già lavorato all’estero. L’aver conseguito un MBA costituisce un elemento preferenziale. La figura cercata parla e scrive l’inglese a livelli eccellenti, la buona conoscenza del francese, la conoscenza dell’Italiano o del cinese costituiscono un elemento preferenziale. Il candidato utilizza perfettamente il pacchetto office, conosce il SAP.

Sede di lavoro: Parma

10) AUTOMATION ENGINEER

Multinazionale cerca laureato/a in ingegneria elettronica per il ruolo di Automation Engineer, la figura responsabile di tutti i nuovi progetti di automazione, delle attività di Automation & Electrical da inserire all’interno di una squadra internazionale. Le principali responsabilità nel ruolo riguardano la ricerca di soluzioni che possano essere integrate nei macchinari, lo sviluppo di nuovi progetti di automazione, la pianificazione del progetto in base al budget assegnato, il lancio del progetto e il necessario approvvigionamento, la documentazione tecnica e il training del personale quando necessario. I requisiti di base del candidato, oltre al titolo di studio a livello specialistico o master, sono il possesso di competenze dell’utilizzo di pacchetto office e outlook, di SAP, dell’inglese scritto e orale a livelli eccellenti, la conoscenza fluente del francese, l’italiano è un plus.

Sede di lavoro: Parma

11) SISTEMISTA SENIOR

Azienda seleziona Sistemista Informatico che possa occuparsi in autonomia dell'implementazione dei sistemi di sicurezza informatica. Richiesta pluriennale esperienza su reti Microsoft, buona conoscenza di sistemi server e di rete. Fondamentale avere conoscenze di base di sicurezza informatica.

Sede di lavoro: Parma

12) ANALISTA PROGRAMMATORE COBOL

Azienda cerca persona da inserire nel team di sviluppo come Analista Programmatore Cobol in possesso di diploma indirizzo Tecnico - scientifico e/o laurea triennale in Informatica/Ingegneria con ottima conoscenza di Cobol/CICS/DB2 e buona conoscenza di JCL e SQL. Completano il profilo proattività, problem solving e orientamento al team working, buona conoscenza dell’inglese

Sede di lavoro: Parma

13) ADDETTI ALLA VIGILANZA

Si cercano 3 addetti alla vigilanza: due per la vigilanza non armata e una guardia giurata per turni notturni con documenti per il porto d’armi ancora validi.

Sede di lavoro: Parma

14) IMPIEGATO COMMERCIALE ESTERO CON TEDESCO

Azienda di Parma specializzata nella Consulenza e Sviluppo Commerciale in Italia e all'Estero, ricerca per ampliamento dell'organico interno 1 Impiegato Back Office Commerciale con conoscenza del Tedesco. La risorsa si occuperà dell'attività di scouting verso mercati esteri, con l'obiettivo di individuare distributori, importatori e reti di vendita, per potenziare o sviluppare il business dei nostri clienti nei paesi di interesse. Cerchiamo persone dinamiche, propositive, che abbiano maturato una pregressa esperienza in uffici commerciali, abituate al contatto telefonico verso clienti prospect, metodiche e puntuali, che dispongano di una buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel in modo particolare). Rappresenta un requisito fondamentale l'ottima conoscenza delle lingue Inglese e Tedesco.

Zona di lavoro: Parma

15) ORGANIZZATORE EVENTI PER LA PROVINCIA DI PARMA

Azienda che realizza e commercializza soluzioni d'avanguardia

per la salute ed il benessere delle famiglie, seleziona: Organizzatori Di Eventi per la Provincia di Parma

da inserire in organico per l’organizzazione di incontri informativi in collaborazione con gli organismi associativi di zona, durante i quali verranno presentati, i prodotti aziendali. Il profilo ideale del candidato/a prevede buone capacità comunicative e di persuasione, dinamismo, determinazione ed intraprendenza, attitudine a lavorare per obiettivi.

Zona di lavoro: Parma

16) PIZZAIOLI

Azienda del settore della ristorazione commerciale cerca per il proprio locale di Parma pizzaioli/e con esperienza. Le risorse si occuperanno della preparazione della pizza in tutte le sue fasi: stesura a mano della pasta, condimento pizza, cottura con forno elettrico. Si richiede esperienza pregressa nella mansione e autonomia nelle varie preparazioni, completa disponibilità oraria.

Sede di lavoro: Parma

17) STORE MANAGER NEL RETAIL FASHION LUXURY

Realtà monobrand di abbigliamento femminile cerca persona con solida esperienza nel settore del ready to wear fashion, abbigliamento donna per l’inserimento presso la boutique dell’outlet di Fidenza come Store Manager. La figura avrà la responsabilità dell’efficiente gestione a360° del punto vendita e riporterà direttamente alla District Manager. Dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi economici anche attraverso la costante analisi dei principali KPI’s e lo sviluppo del profitto. Gestirà 2-3 persone occupandosi della loro formazione, motivazione e accrescimento professionale. Il candidato ideale dimostra ottime capacità organizzative, orientamento al risultato e un'attenzione particolare ed accurato al servizio clienti. Completano il profilo una buona conoscenza dei tessuti e ottime capacità di fidelizzazione del cliente, uno spirito intraprendente e doti manageriali. Imprescindibile è un’ottima capacità di lavorare in squadra e doti di leadership.

Sede di lavoro: outlet di Fidenza

18) CAPO MAGAZZINIERE

Azienda operante nel settore logistica cerca un/una capo magazziniere: la risorsa individuate si occuperà di movimentazione merci all’interno di un magazzino di prodotti alimentari con utilizzo di transpallet elettrico uomo a bordo, coordinando una squadra di 7 magazzinieri e fungendo da referente per le comunicazioni con il committente. Si richiede il possesso di patentino per l’utilizzo del carrello elevatore in corso di validità e pregressa esperienza nel ruolo.

Zona di lavoro: Parma

19) DISEGNATORE MECCANICO CAD

Azienda del settore impiantistico cerca Disegnatore Meccanico CAD in possesso di diploma di perito meccanico o laurea in ing. Meccanica, con conoscenza discreta della lingua inglese e buona conoscenza di 3D INVENTOR.

Zona di lavoro: Montechiarugolo

20) COMMERCIALE SETTORE DESIGN

Azienda del settore arredo e design, cerca per ampliamento dell’organico interno figura con esperienza nelle vendite, meglio se di prodotto, da inserire con il ruolo di Commerciale Settore Design per la zona di Piacenza e Parma. La figura selezionata si occuperà della gestione dei rivenditori della propria area di competenza (showroom, mobilieri, falegnami, negozi di grandi elettrodomestici, ecc.), con l’obiettivo ultimo di consolidare ed incrementare il fatturato di zona. Il candidato ideale ha familiarità con internet, posta elettronica, PC in generale. Dinamismo, determinazione al raggiungimento degli obiettivi e predisposizione alla costruzione di rapporti interpersonali completano il profilo.

Zona di lavoro: Parma