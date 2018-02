Rabasto: "Ricerca e pratica, il miglior insegnamento possibile"

Intervista con la professoressa Daniela Robasto docente di Progettazione e Valutazione dei percorsi formativi e Pedagogia Sperimentale. all’Università di Parma. Da anni la professoressa Robasto studia e conduce ricerche sul tema dei processi di insegnamento e apprendimento e sulla efficacia dei modelli di insegnamento/apprendimento ed è autrice di numerosi saggi e articoli sull’argomento.





Beatrice Aimi (BA): Buon giorno prof.ssa Robasto, la ringrazio per il suo tempo. Vorrei cominciare il nostro dialogo chiedendole quanto sia importante oggi coniugare la ricerca alla pratica scolastica. Troppo spesso dentro le nostre scuole ci si dimentica delle indicazioni della ricerca e si continua ad insegnare come facevano i nostri professori anche 50 anni fa, o più. Ma oggi la ricerca ha fatto progressi enormi ed è in grado di dirci come si impara e dunque come si dovrebbe insegnare. Sarebbe come se un chirurgo non progredisse mai nelle sue tecniche o un medico non si aggiornasse mai sulla letteratura scientifica. Cosa può dirmi al riguardo?

Daniela Rabasto: Coniugare ricerca scientifica con la pratica didattica è fondamentale per proporre nelle nostre scuole il miglior insegnamento possibile, al fine di ottenere le più alte ricadute concepibili nei termini di apprendimento degli alunni. Quello che afferma è veritiero: si continua ad insegnare come si faceva 50 anni fa (e forse ben di più), senza tener conto che la ricerca nell’ambito delle scienze dell’educazione, e nello specifico della pedagogia sperimentale, ha fatto progressi enormi. Se oggi, nel 2018, si entra in aula si può vedere, con buona probabilità, un docente che fa lezione orale, che assegna compiti e, infine, valuta, con un ciclo che si ripete sostanzialmente invariato, al di là dell’oggetto dell’insegnamento. La ricerca nell’ambito della didattica efficace, non afferma che la lezione trasmissiva “classica” non funziona: la ricerca delinea, invece, quando la lezione funziona, e quindi è bene utilizzarla, e quando invece dovrebbe lasciare il posto ad altri tipi di approcci didattici. La ricerca ci dice ad esempio come costruire una lezione classica e come costruire invece una lezione in dialogo con gli alunni; la ricerca ci dice quando la flipped classroom può funzionare e quando invece rischia di essere inutile.

BA: Oggi va molto di moda nella scuola proporre metodologie innovative: Cooperative Learning, Flipped Classroom, Debate, etc…

Cosa pensa di queste “nuove “proposte? Ritiene che sia opportuno per i docenti formarsi sulle nuove metodologie e come sarebbe opportuno farlo?

DR: Relativamente a questo aspetto ho due considerazioni. La prima è che formarsi a nuove strategie didattiche porta con sé il valore aggiunto di avere a disposizione differenti strumenti per agire in classe e non affidarsi ad uno soltanto (è come se un dentista avesse un solo attrezzo indipendentemente dal tipo di lavoro da svolgere o una pettinatrice sapesse usare una sola spazzola, a prescindere dal risultato che vuole conseguire). Proprio come qualsiasi professionista, in qualunque ambito, anche nell’insegnamento è necessario padroneggiare diversi metodi, sapendoli usare con competenza: la risorsa giusta, al momento giusto. Tuttavia, è bene menzionare anche il rischio opposto: il ricorso a strategie didattiche “innovative” va fatto senza cadere nell’innovazione per l’innovazione, la scuola “progettificio” che propone progetti e metodi innovativi, senza interrogarsi sulle ricadute effettive nei termini di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Anche questo tipo di approccio può essere altrettanto deludente.

Come sarebbe opportuno formarsi? Con una formazione non a catalogo ma che parta dai problemi degli insegnanti in aula, da problemi concreti della scuola e che con loro costruisca un percorso formativo che preveda per i docenti la possibilità di sperimentare e di avere un feedback su quanto sperimentato. Mi convincono poco i percorsi formativi dove all’insegnante non venga richiesto di provare a cimentarsi con il cambiamento o i percorsi formativi che non prevedano la possibilità di ricevere un riscontro su quanto si è sperimentato. Con questo approccio la possibilità che a seguito della formazione non cambi nulla è altissima.



BA: A mio avviso in Italia la ricerca educativa e la pratica didattica sono molto distanti tra loro. Gli insegnanti non sanno quali siano le metodologie che la ricerca descrive come più efficaci e di conseguenza spesso propongono ai propri allievi attività che magari non risultano efficaci. Cosa può dirci in merito?

DR: Sono assolutamente d’accordo. C’è un filone di studi (Evidence Based Education) che si occupa proprio di questo: cercare – e divulgare – ciò che la ricerca sperimentale in ambito educativo sa dirci sull’efficacia dei metodi educativi o didattici che di volta in volta vengono proposti e a volte anche “osannati”, senza il necessario affondo critico. Tali studi si basano su percorsi di ricerca CON gli insegnanti e non solo SUGLI insegnanti. Questo non vuol dire, come qualcuno ha frainteso, che l’insegnante o l’educatore deve applicare come un robot solo quello che è stato precedentemente validato dalla ricerca. Significa invece che il docente oggi può avere degli strumenti in più per scegliere, che lo mettono in guardia da qualcosa che ha dimostrato essere, con buona probabilità, inefficace in certi contesti e qualcosa che invece, magari meno pubblicizzato, ha portato gli studenti al raggiungimento di obiettivi sfidanti, in contesti simili. Questo tipo di studi e di analisi si possono fare quando la ricerca accademica e la scuola creano ponti e sinergie per imparare a collaborare (è l’importantissima terza missione dell’Università), per tendere ad una meta di bene comune: il miglioramento dei sistemi educativi e formativi.

BA: In conclusione, che suggerimento si sentirebbe di dare ad un giovane insegnante che entra in classe per la prima volta?

Le racconto un caso, a mio avviso emblematico. Ai docenti, alle prime armi e non, chiedo sempre, ben prima di entrare in aula, di provare a scrivere quali risultati vogliano far raggiungere ai loro allievi, ad esempio nelle prime due lezioni. La loro prima risposta, con una certa frequenza, si avvicina a qualcosa di questo tipo “ voglio spiegare la prima guerra mondiale”…”voglio spiegare il concetto di atomo” etc.

Io rispondo solitamente così: “mi ha detto quello che vuole fare Lei, non quello che vuole raggiungere in loro”. Quando si focalizza, con rigore chirurgico, quello che si vuole raggiungere nel soggetto in formazione, allora scegliere la strategia migliore non risulterà difficile (se ovviamente si mette in conto di continuare a formarsi). Quando invece si percepisce di aver chiaro quello che si vuole spiegare, senza riferimenti specifici al formando, allora consiglierei al giovane docente di fermarsi a riflettere sul senso dell’insegnamento che ben si allontana dall’essere un “dispenser di contenuti”. Quindi ad un giovane insegnante darei in primis questo consiglio: imparare a definire con rigore gli obiettivi che vuole raggiungere nei formandi e imparare a controllare, (in itinere e non solo alla fine), con tecniche opportune, se si stia avvicinando al loro raggiungimento, mettendo in discussione i metodi utilizzati per raggiungerli. Progettazione formativa e docimologia…a mio avviso sono dei valorosi aiutanti, se usati con competenza.