Parmagiornoenotte torna in edicola al giovedì con un nuovissimo look. Nuova veste grafica, nuove rubriche per un inserto del divertimento ancora più ricco di idee per il tempo libero. In copertina, la mappa di tutte le feste dei locali in città e provincia, ma anche tanti regali per il giorno degli innamorati, San Valentino. Tanti gli appuntamenti in agenda, con il concerto da non perdere e il meglio della settimana, ovvero i 5 appuntamenti da non perdere. Non mancano le foto delle vostre indimenticabili serate. E ancora, le rubriche: Platinette, il concerto della vita, Generazione Bit e la coppia della settimana. Ma anche, i nostri consigli per vivere il Ducato in grande stile. E se volete pubblicare le immagini delle vostre serate, inviatele a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net