Imperdibili del fine settimana: carnevale superstar

E' il Carnevale il comune denominatore del secondo fine settimana di febbraio. Dall'Appennino alla Bassa tutti gli appuntamenti mascherati nell'inserto «Gazzetta Weekend», in edicola venerdì con la Gazzetta di Parma. Come sempre, ecco cinque eventi assolutamente da non perdere.

1) BUSSETO

Domenica terzo appuntamento con il Gran Carnevale di Busseto: nelle vie del centro storico sfileranno i carri allegorici. Sempre domenica anche la mezza maratona «Strabusseto in maschera» e il mercatino d'antiquariato in piazza Verdi.

2) SCHIA

La stazione sciistica tizzanese si prepara ad un weekend da tutto esaurito con gli impianti a pieno regime. Non solo sci ma anche diverse ciaspolate.

3) CALESTANO

Seconda domenica della rassegna gastronomica più golosa di febbraio: «Tanto di cappelletto». Tante le proposte nei locali di tutto il territorio di Calestano.

4) BORGOTARO

Tutto pronto al Palasabione per le serate in costume. Sabato il «Nutella party» per i più piccoli e domenica la tradizionale sfilata dei gruppi mascherati.

5) PARMA

Domenica, in città, la trentesima edizione del «Carnevale Diocesano Anspi» con ritrovo in viale Toschi e arrivo al Parco Ducale.