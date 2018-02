Il centro sta morendo? Parola ai lettori: "E' già morto", "Meglio Milano"

Meglio Milano

Buongiorno,

sono una parmigiana che ha vissuto la trasformazione di Parma. Appena sposata una ventina di anni fa sono andata ad abitare con grande entusiasmo in centro, dopo 8 anni di vita difficile fra multe, ricerche disperate di parcheggio, marciapiedi pieni di escrementi di cani, amici e parenti che non mi potevano raggiungere, mi sono trasferita inizialmente in prima periferia poi in prima campagna. Fino ad alcuni anni fa, anche se non abitavo più in centro lo frequentavo, si incontravano amici e conoscenti, anche la domenica mattina, per un caffè ed un giretto era possibile accedere comodamente per un attimo in via Mazzini o zone limitrofe. Ora il mio unico contatto con il centro è un caffè al Barilla Center. Mi risulta più facile ed agevole parcheggiare vicino a piazza San Babila a Milano che in centro a Parma. La mai ricetta è molto semplice, creare dei parcheggi nel cuore della città e la possibilità di accedere al centro in macchina il sabato e la domenica come fanno a Milano. Dare la possibilità di parcheggiare gratuitamente per 60 minuti e le cose vanno da sè. La città si ripopola e le persone tornano. Credo si debba tornare indietro per andare avanti. Non si può pensare che per fare una commissione si debbano perdere ore per parcheggiare, spendere soldi, imbrattare le scarpe con escrementi di animali e rischiare di essere scippati o infastiditi. Chi me lo fa fare!!!! Io e la mia famiglia, ho due figlie, una di 7 e una di 13 anni , se vogliamo fare shopping e mangiare qualcosa ce ne andiamo al Fidenza Village a Milano, Mantova..... lì è tutto più facile, meno pericoloso e bello!!!!

Cristina Mingazzini

Chissenefrega

Per agevolare Iren questo ed altro! E chissenefrega dei disagi e degli scontenti dei residenti!

Patrizia Adorni

Troppe telecamere

Gentile Direttore,

il centro non sta morendo, il centro è morto e sepolto da anni, purtroppo tanti sono stati nel corso degli ultimi anni le cause di questo decesso, ultima ma forse solo in ordine di tempo, le telecamere a presidiare i varchi, che a mio parere, sono una delle cause per cui parecchie attività hanno chiuso e deciso di portare la propria opera in zone di facile accesso per la propria clientela. Poi le cause sono veramente innumerevoli come descrivete voi nell'articolo, girare a piedi in alcune zone della città, non solo di notte, ma anche in pieno giorno è ormai un problema reale, perché persone senza arte e ne parte, girano senza mai una meta fissa, quasi come a controllare cosa succede attorno, con chissà quale scopo e per noi residenti e commercianti è difficile ormai vivere, e credo che la cosa peggiorerà ulteriormente, finché avremo solo un centro dormitorio.

Andrea

Pagliacciata

Prima levano i cassonetti con pagliacciata ora li rimettono cambiandogli nome e prezzo. Pagliacci che sono come chi li ha votati

Rodolfo

Piazza deturpata

Ennesima dimostrazione della assenza di cultura di questa amministrazione ridicola. Deturpare cosi una delle piazze più belle del centro storico della città dimostra una grettezza e un'ottusità da manuale...

Alessandro

Riaprire le strade

Tutta la colpa è di infomobility e le strategie antismog. Parma non è Milano o Firenze e quando proibisci alle macchine di entrare in centro per fare spesa nei negozi tu hai ucciso il centro storico . Secondo voi una persona benestante che spende 500 o 1000 euro nei negozi il fine settimana e che magari vuole tornare con la sua spesa a casa prende un autobus, quando era abituato ad arrivare davanti al negozio con la sua auto di lusso? Il centro muore ma gli amministratori di infomobility ingrassano e le righe blu solo in centro fanno ingrassare le borse del Pizza. Sono indignato di come siamo vessati noi del centro da vigili e info.

Alessandro Mussi

Più vita in centro

Gli orridi centri commerciali periferici che nascono ormai a ritmo di uno all'anno stanno senza dubbio distraendo la popolazione lontano dal centro storico. Bisogna fermare questa assurda deriva, smetterla di costruire quei mostri privi d'identità, incentivare le grandi firme ad aprire in centro elevandone la caratura come avviene a Milano, Verona o Bologna. Incentivare l'apertura di locali notturni x tenere i giovani in centro come capì il compianto Ubaldi. Spazzare via i bivacchi africani, estirpare lo spaccio con azioni pesanti delle forze dell'ordine. Inventarsi un sistema di trasferimento persone da zona viali esterni e parcheggi innovativo tipo navette elettriche semoventi senza pilota ad alta frequenza. Voglio un centro vivo e parmigiano.

Fabrizio Ferrari

Questa è bella

"La mini ecostation svolgerà anche un importante ruolo di presidio del territorio" Questa è il massimo.

Alessandro