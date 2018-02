Carcere, il Sappe denuncia: "(Dopo due giorni) Aggredito un altro agente"

Due giorni fa un'aggressione denunciata dal Sappe (leggi). Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, torna in serata con un nuovo comunicato a segnalare un altro episodio, un'altra aggressione ai danni di un agente di Polizia penitenziaria avvenuta all’interno della Casa circondariale di Parma questo pomeriggio. A denunciare l'episodio sono il segretario nazionale, Campobasso e il vicesegretario regionale Maiorisi, della sede di Parma. La vicenda, a quanto scrive il sindacato, è l'evoluzione di una colluttazione tra due detenuti, uno di nazionalità italiana e l’atro albanese, prontamente sedata dal personale di polizia penitenziaria. Il detenuto albanese, che nel frattempo era stato portato in infermeria per le cure del caso,

avrebbe aggredito l’agente che lo aveva accompagnato. Subito immobilizzato dagli altri agenti, allarmati dal rumore, è riuscito comunque a rifilargli una gomitata che gli ha provocato un trauma facciale che ha reso necessario il trosporto al pronto soccorso: per lui la prognosi è di 5 giorni.

"Un ulteriore e gravissimo episodio - scrive il Sappe - che ripropone temi più volte affrontati e che denotano le difficoltà gestionali di alcuni soggetti detenuti e della precarietà nel riuscire a garantire i livelli minimi di sicurezza. Siamo veramente stanchi di come si profetizzino politicamente tutta una serie di positivi risultati nella gestione della detenzione, mentre di fatto altro non si è andati che ad una apertura delle camere detentive per molte ore al giorno dove senza la possibilità di poter lavorare ed essere impegnati è facile che dall’ozio del passare del tempo possano crearsi contrasti e dissapori tra la

popolazione detentiva".

Il sindacato Sappe "esprime vicinanza al collega rimasto ferito nei gravi fatti fin qui descritti, lamentando da tempo le difficoltà lavorative in essere presso la struttura parmense dove, la mancanza di un Direttore in pianta stabile e il mancato trasferimento dell’esubero della popolazione detentiva da parte dei superiori uffici, stanno provocando al personale di Polizia Penitenziaria".