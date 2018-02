«Un mio impegno politico a livello nazionale? Quando avrò finito il mio mandato da sindaco, non escludo nulla». Così il primo cittadino Federico Pizzarotti nel giorno in cui a Roma ha partecipato all'avvio della fase costituente di «Italia in Comune», il nuovo partito dei sindaci di cui è stato designato come uno dei due coordinatori nazionali.