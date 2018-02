Luigi Colla sapeva che le possibilità di riconquistare Elisa Pavarani erano quasi nulle, per questo aveva già organizzato il piano per ucciderla. Nessun dubbio per il giudice, che lo scorso novembre l'ha condannato a 30 anni, sulla premeditazione. E spuntano quelle parole choc dette agli amici prima del delitto. Leggi tutti i dettagli