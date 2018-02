Consiglio comunale: "234 milioni per la Pontremolese 'parmigiana' " Segui la diretta

Il governo ha inserito nella Finanziaria 2018 i fondi per il raddoppio di due tratti della Pontremolese: 234 milioni per la Parma-Vicofertile e 568 milioni per quella Santo Stefano Magra-Chiesaccia. Lo ha confermato l’assessore Alinovi rispondendo in Consiglio comunale a un'interrogazione di Pezzuto. I tempi però per l’opera saranno lunghi perché sono scaduti i termini per i vincoli di esproprio delle aree che saranno interessate dal nuovo tracciato e si dovrà ripartire da un progetto preliminare per proseguire nell’iter. L’opera è però inserita nell’accordo di programma tra governo e Rfi per le opere prioritarie nel periodo 2018/2021 e questo dovrebbe essere di stimolo all’accelerazione delle procedure.

Rifiuti

Nel 2011 su 100 mila tonnellate di rifiuti prodotte a Parma la metà erano indifferenziati. Nel 2017 la percentuale è scesa al 20%, mentre con la tariffazione puntuale la Tari è scesa in media del 5%. Lo ha detto l’assessore Benassi rispondendo a un’interrogazione di Campanini. L’assessore ha poi sottolineato che però nello stesso periodo è calata poco la produzione procapite annua da 550 a 520 chili e questa sarà la sfida dei prossimi anni sul fronte rifiuti.

L'ordine del giorno

Sule versante delle interrogazioni, il gruppo consiliare Lega Nord chiederà spiegazioni sul degrado, nello specifico pericoli ed evidenti infrazioni in piazza Simonis. Salzano interroga in merito alla pericolosità dell nuove rotatorie in strada Langhirano.

Si parlerà anche di Urbanistica (Ampliamento dell'edificio adibito ad allavemento zootecnico in via Cocchi), e di una mozione del Gruppo consiliare Lega Nord sull' avviso esplorativo della Prefettura di Parma dell' affidamento del servizio di accoglienza in favore di 500 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

Il Consiglio in diretta streaming

