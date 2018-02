Le Iene: ecco i nomi dei 10 del M5S che avrebbero "falsificato le restituzioni" al Fondo per il microcredito

Silvia Benedetti, Massimiliano Bernini, Maurizio Buccarella, Elisa Bulgarelli, Andrea Cecconi, Emanuele Cozzolino, Ivan Della Valle, Barbara Lezzi, Carlo Martelli, Giulia Sarti. Sono questi, «secondo la fonte delle Iene» i «primi 10 nomi» dei parlamentari che avrebbero «falsificato le restituzioni di parte degli stipendi al Fondo per il microcredito».

DI MAIO INCONTRA LE IENE E MOSTRA I SUOI BONIFICI. «Ho effettuato bonifici al fondo del microcredito per un totale di oltre 150.000 euro, certificato dal direttore della banca. Ho anche rinunciato alle indennità aggiuntive da vice presidente della Camera. In tutto ho restituito o rinunciato in 5 anni di legislatura a più di 370.000 euro». Così su Fb il leader M5S Luigi Di Maio dove conferma: «Oggi ho incontrato Filippo Roma de Le Iene. Come promesso abbiamo verificato tutti i bonifici che ho effettuato».