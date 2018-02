«Pecorello Grisara» di Ceraudo, aromi fragranti e agrumi solari ma non solo

A Strongoli Marina, in provincia di Crotone, immerso nella campagna Ionica, in prossimità del mare e immerso in uno scenario di millenaria bellezza, merita assolutamente una sosta al Ristorante Dattilo della famiglia Ceraudo, imprenditori agricoli convinti estimatori del biologico che perseguono in tutte le sue sfaccettature, dai frutti della terra, alle vigne, agli uliveti, agli agrumi.

CHEF E VIGNAIOLI

La figlia terzogenita di Roberto, capostipite della famiglia, Caterina, si cimenta ai fornelli con encomiabile capacità, cresciuta alla scuola di Niko Romito con ottimi risultati, tanto da meritare l’encomio dalla guida Michelin con le stelle come una delle chef più meritevoli d’Italia. La famiglia Ceraudo si è dedicata con grande passione al mondo agricolo dando in particolare un forte impulso alla viticoltura biologica. Le vigne sono trattate senza l’utilizzo di prodotti chimici combattendo in toto gli antiparassitari e seguendo procedimenti naturali con l’ausilio dall’Istituto Sperimentale di Conegliano Veneto, arrivando oggi a realizzare il sogno di ricostruire il terreno di oltre un secolo fa, per ritrovare quella flora batterica che lo rendeva ricco e prezioso.

VITIGNI E VINI

I vitigni coltivati sono varietà autoctone tipiche del territorio come Greco Bianco, Mantonico, Magliocco, Gaglioppo, Pecorella, ma non mancano vitigni internazionali, Chardonnay e Cabernet Sauvignon. E proprio il Pecorello ha una storia tutta sua e un sorso che affascina. Partiamo dal vitigno: noto è quello rosso diffuso nella Valle del Savuto, nel cosentino e nel catanzarese dove viene chiamato Pecorino da non confondersi con la varietà coltivata in Abruzzo e nelle Marche. Noi oggi citiamo la versione in bianco tipico calabrese che si rifà al Greco dell’area di Rotigliano. E la famiglia Ceraudo presenta un elegante Pecorello Grisara ricco di fragranti note aromatiche a cui si aggrappano agrumi solari. Il sorso è fresco e sapido tanto da confondersi con un vino settentrionale.