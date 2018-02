Open day alla scuola materna San Giuseppe

Apre le sue porte al pubblico la scuola dell’infanzia San Giuseppe: il 17 e il 24 febbraio, rispettivamente dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, sarà infatti tempo di Open Day per la struttura, sita in piazzale Don Dagnino 1, in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2018-2019. Il galoppo al passo con i tempi, il desiderio di orbitare sulla cresta della formazione costante, l’integrazione e l’inclusione: eccole alcune delle caratteristiche della materna parmigiana FISM che, come scopo principe, ha l’incarnare un ambiente quanto più familiare e stimolante per i suoi piccoli ospiti. Tante e variegate le attività che offre: avvia, per esempio, i bimbi alla recitazione e in modo delicato e coinvolgente, si propone di avvicinarli al mondo della storia, dell’inglese, dell’astronomia e della fisica. Interessantissimo, poi, l’approccio col pregrafismo che, con metodi simpatici e innovativi, mira a sottolineare l’importanza della comunicazione tramite la scrittura. Non mancano nemmeno attività di ballo, giochi in palestra e laboratori di costruzione. Anche alla lettura viene riservato, inoltre, un prezioso spazio. La flessibilità negli orari per fronteggiare le esigenze delle famiglie, con le quali il dialogo è costante, è, poi, un altro dei servizi offerti. La struttura, diretta da Suor Giuliana e coordinata da Cinzia Ulosi, possiede un servizio di mensa interno, una palestra, un teatro di sua proprietà e un ampio giardino. È possibile visitare i suoi spazi, previa appuntamento, anche in giornate diverse dagli Open Day in programma.