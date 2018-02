Stasera in anticipo alle 21 al Tardini il Parma affronta il Venezia. I veneti hanno due punti in più ma i crociati non possono guardarsi intorno: devono vincere e basta. Al risultato della gara è legato probabilmente anche il futuro di D'Aversa. Il tecnico deve ancora fare a meno di diversi elementi e in più c'è il rischio meteo.