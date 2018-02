Lo scenografo parmigiano Lorenzo Baraldi si racconta, tra passato e futuro. Componente delle nuove commissioni del Mibact per la promozione del cinema, Baraldi, classe 1940, è uno dei più grandi scenografi italiani, vincitore del David di Donatello e del Nastro d’argento per il suo lavoro ne «Il marchese del grillo». La sua è la commissione per la concessione di contributi per lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia, promozione dell’internazionalizzazione del settore, promozione, anche a fini turistici, dell’immagine dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo.