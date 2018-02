Parma Fc, il pm: «Una marea di falsi e plusvalenze per oltre 90 milioni». Gli indagati

Plusvalenze per oltre 90 milioni, ma anche una serie di operazioni per falsificare i bilanci già in rosso da anni. Ecco tutte le carte dell'inchiesta sul crac del Parma calcio.

GLI INDAGATI

Amministratori

Arturo BALESTRIERI

Roberto BONZI

Marco FERRARI

Susanna GHIRARDI

Tommaso GHIRARDI

Roberto GIULI

Ermir KODRA

Pietro LEONARDI

Ottavio MARTINI

Diego PENOCCHIO

Alberto ROSSI

Giuseppe SCALIA

Giovanni SCHINELLI

Silvia SERENA

Alberto VOLPI

Andrea ZAGLIO

Dirigenti

Corrado DI TARANTO

Marco PRETI

Antonello PREITI

Sindaci

Mario BASTIANON

Maurizio MAGRI

OsvaldoFrancesco

Maria RICCOBENE

Francesco SORLINI

Revisore

Edoardo ORLANDONI

Altri indagati

Alessandro GIACOMINI (GSport srl)