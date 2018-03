Maltempo e disagi in città: la neve tanto annunciata alla fine è arrivata, ma in quantità molto minori di quelle previste e, di conseguenza, con disagi ridotti rispetto alle attese. L'allerta meteo resta alta anche per oggi, visto che fino alla tarda mattinata è previsto che possa cadere altra neve. Soppresso il volo Parma-Cagliari.