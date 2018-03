Perchè si dice "Freddo cane"?

Neve, gelo e...freddo in questi giorni la fanno da padroni. Una delle colonne sonore del momento, ça va sans dire, è la frase: "C'è un freddo cane". Alzi la mano chi conosce l'origine del detto. Il motivo. Perchè i nostri amici a quattro zampe, amati e coccolati, vengono abbinati al fastidio del freddo? Come spesso capita non esiste una sola origine. Quella più gettonata risale al fatto che molti anni fa i cani non entravano nelle case, e comunque venivano legati all'aperto, in giardino o in cortile. Qualcuno, più sensibile, quando faceva molto freddo, magari li faceva entrare. Altri, purtroppo, no: li lasciavano fuori. Un'altra spiegazione risale all'epoca romana, quando il cane - secondo alcune supersitizioni - era portatore di disgrazie e anche sfortuna, da qui l'espressione “colpo del cane” nel gioco dei dadi, ad intendere un brutto lancio, sfortunato. Altra spiegazione vola lontano: dalla consuetudine degli eschimesi di fare entrare nella loro tenda, igloo o casa i cani quando c'è molto freddo per potersi riscaldare meglio: “oggi ha fatto un freddo cane”, oppure “oggi ha fatto freddo per due cani”, per far capire che hanno fatto entrare, appunto uno o due cani.