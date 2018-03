Dal Mercanteinfiera allo sci: i 5 imperdibili del weekend

Tanti eventi in provincia, per un weekend "bianco" ma divertente. Domani con la Gazzetta in edicola tutta l'agenda degli appuntamenti da Parma all'Appennino. Ecco un'anticipazione di 5 "imperdibili"

- Mercanteinfiera a Parma

- Sci, ciaspole etc a Schia, Prato Spilla e tutto l'Appennino

- Visite al castello di Torrechiara

- Spettacolo teatrale "road movie" a Ragazzola

- Spettacolo per bambini al teatro Conforti a P arma