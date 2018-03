Un uomo si è sparato davanti alla Casa Bianca

Un uomo si è sparato davanti all’ingresso della Casa Bianca che è stata messa immediatamente in lockdown. Lo riportano i vertici del Secret Service, il corpo che si occupa della sicurezza del presidente degli Stati Uniti.

Non ci sono altri feriti ed il presidente Trump, che si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, è stato informato, ha spiegato un portavoce del Secret Service senza però specificare quali siano le condizioni dell’uomo.

L’incidente è avvenuto all’altezza della recinzione nord della Casa Bianca. Al momento degli spari per sicurezza tutti i reporter e parte del personale della residenza presidenziale sono stati messi al riparo nel piano interrato dell’edificio.

L’episodio è avvenuto a distanza di poco più di una settimana da un altro incidente, quando un’automobile si è schiantata contro la barriera di sicurezza davanti a uno degli ingressi della Casa Bianca. Una donna di 37 anni fu arrestata e in quel caso Trump era presente.