Elettori di Parma divisi per il voto al senato in due sezioni: Piacenza (08) e Parma (07). In provincia di Parma affluenza del 75.15%. E alle 8.40 sono arrivati tutti i risultati che riguardano Parma e provincia. E che confermano il ribaltone: da tutti parlamentari Pd nella scorsa legislatura, alla Lega pigliatutto.

Per il Senato il primo eletto, nel collegio di Piacenza è Pietro Pisani (centrodestra), col 45,1%, Baronio (M5s) si ferma al 23,8&, Paola Gazzolo al 22,1%. Maria Saponara ha invece battuto il senatore uscente Pd Giorgio Pagliari. Per la Camera, a Parma Laura Cavandoli (Lega) supera Lucia Annibali: eletta col 35,05% contro il 30,69 della principale avversaria. Nel collegio di Fidenza Tombolato (lega Nord) ha battuto Savani e Romanini, deputato uscente. Mancano invece i dati per i collegi plurinominali, in cui l'assegnazione dei seggi avviene su base nazionale. E Parma potrebbe avere qualche rappresentante in più.

"Parma ti amo", ha scritto Saponara su Facebook.

I dati definitivi nei collegi che coinvolgono Parma e provincia

SENATO

Collegio uninominale 8 Piacenza

Pietro Pisani 45,14%

Pierluigi Baronio 23,77%

Paola Gazzolo 22,06%

Collegio uninominale 7 Parma

Maria Gabriella Saponara 31,9%

Giorgio Pagliari 31,3%

Marco Montanari 27,8%

CAMERA

Collegio uninominale 13 Fidenza

Giovanni Battista Tombolato 43,04%

Fabrizio Savani 25,66%

Giuseppe Romanini 23,88%

Collegio uninominale 12 Parma

Laura Cavandoli 35.05%

Lucia Annibali 30,69%

Mauro Nuzzo 25,59%

Tutti i numeri: CAVANDOLI LAURA 44.733 voti - 35,1% (LEGA 26.441 - 21,8% - FORZA ITALIA 11.601- 9,6% - FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 5.017 - 4,1% - NOI CON L’ITALIA - UDC 537- 0,4%)

ANNIBALI LUCIA 38.669 - 30,4% - PD 29.118 - 24,0% - +EUROPA 5.601 - 4,6% - ITALIA EUROPA INSIEME 959- 0,8% - CIVICA POPOLARE LORENZIN 651 - 0,5%)

NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO 32.895 - 25,8% - MOVIMENTO 5 STELLE 31.099 - 25,7%

GROSSI ALESSANDRO 5.230 - 4,1% - LIBERI E UGUALI 4.748 - 3,9%

BUI ANDREA 2.050 - 1,6% - POTERE AL POPOLO! 1.813 - 1,5%

BACCHIERI EMANUELE 1.291 - 1,0% - CASAPOUND ITALIA 1.201 - 1,0%

BERGAMINI LAURA 1.119 - 0,9% - PARTITO COMUNISTA 1.048- 0,9%

STAIANO IRENE 530 - 0,4% - IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 473 - 0,4%

TAVANI CRISTIAN 391 - 0,3% - ITALIA AGLI ITALIANI 365- 0,3%

COLELLA MARGHERITA 247 - 0,2% - PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 230 - 0,2%

CONFORTI ALBERTO 158 - 0,1% - PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 138 - 0,1%.

