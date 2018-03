8 Marzo: la mappa delle feste nei locali di città e provincia

Con Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, la mappa di tutte le feste nei locali di città e provincia per l'8 marzo: cene orientali, tanta buona musica e spettacoli da applaudire. Tante le foto delle vostre serate e tanti appuntamenti della settimana con i nostri consigli, a cominciare dagli aperitivi e dai concerti da non perdere. Il personaggio della settimana è Matt Bann dj che ha vinto un altro premio; la coppia della settimana è quella di Carol e Nico; il concerto della vita è raccontato da Annalisa Botti. In tanti alla serata benefica all'osteria Salamini. Il locale è l'Humus Bio Bakery Bistrot di via Capelluti. E se volete pubblicare le foto delle vostre feste scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net