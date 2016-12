Tre auto si sono scontrate sulla via Emilia a Sanguinaro, attorno alle 18,30, all'incrocio con via Centolance. Le ambulanze del 118 hanno portato al pronto soccorso tre persone, due delle quali hanno riportato ferite di media gravità (ferite lievi per il terzo).

Traffico bloccato e code durante i soccorsi e i rilievi.