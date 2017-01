Prima ha picchiato la moglie tra le mura di casa, finché lei dolorante è andata al pronto soccorso a farsi medicare. Non gli è bastato: quando la donna è rientrata all'alba, il marito l'ha aggredita sotto casa armato di coltello, per fortuna colpendola solo di striscio. È successo ieri a Noceto: l'uomo, un albanese di 39 anni, è stato arrestato pochi minuti dopo dai carabinieri che la moglie, italiana, era riuscita ad allertare. È accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e porto illegale di arma da punta.