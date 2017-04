Colpì un fan dei Club Dogo: condannato il rapper "Emi lo zio"

Colpì con un pugno un fan dei Club Dogo che si era lamentato del ritardo con cui era iniziato il concerto e della eccessiva brevità dello stesso: un 36 enne componente dello staff del popolare gruppo musicale - nickname «Emi lo zio» - è stato condannato in tribunale dal giudice Giuseppe Monaco a un anno di reclusione, con pena sospesa subordinata al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva di 3000 euro.

Il Pm Laila Papotti ha chiesto un anno e mezzo con la sospensione subordinata al pagamento della provvisionale immediatamente esecutiva. Il fatto risale alla notte tra il 7 e l'8 settembre del 2012: nel locale Down Under di Noceto era in programma un concerto del gruppo rap più in voga del momento.