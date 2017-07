Rotoballe in fiamme in strada Camboara a Noceto: vigili del fuoco al lavoro

Vigili del fuoco in azione, nel tardo pomeriggio per un vasto incendio che si è sviluppato in strada Camboara a Noceto. In fiamme svariate rotoballe, raccolte dai vigili del fioco per le operazioni di spegnimento. Un incendio iniziato con le fiamme che hanno attaccato le sterpaglie, poi il fieno. Tre squadre dei vigli del fuoco sono sul posto.

Vuoi ricevere gratis questo messaggio in tempo reale? CLICCA QUI