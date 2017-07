Noceto, dissequestrata la società finita in una inchiesta sulla 'Ndrangheta

E' stata dissequestrata dopo la verifica della regolarità dell’attività e l'assenza di incidenze o infiltrazioni in ambienti criminosi la società nocetana finita nel luglio 2015 in una inchiesta sulle inflitrazioni della ‘Ndrangheta al Nord.

A seguito degli sviluppi investigativi e della conclusione delle indagini, il Tribunale di Reggio Calabria, preso

atto delle perizie tecniche e delle attestazioni rilasciate dall’amministrazione giudiziaria, ha disposto il dissequestro dell’intero compendio societario.

La società viene sottoposta costantemente ad un controllo da parte dell’Organo di Vigilanza già nominato e - fa sapere in una nota - ha adottato tutti gii accorgimenti tecnici ed organizzativi per impedire un uso distorto del suo software.