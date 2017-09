Fecci: «Tangenziale, nel 2018 via ai lavori»

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Noceto Fabio Fecci per il patto tra Emilia-Romagna e Liguria per la crescita e lo sviluppo dei loro territori, che passa attraverso il potenziamento della linea ferroviaria Pontremolese, la Parma-La Spezia, e dei principali assi stradali e autostradali tra cui quello della Tibre.

Parte fondamentale di tale potenziamento è la realizzazione della tangenziale a Noceto.

Emilia-Romagna e Liguria intendono infatti avviare azioni comuni anche per quanto riguarda l’asse di collegamento tra la via Emilia e il casello Parma ovest sulla A1.

In particolare, l’attenzione è rivolta alla variante di Noceto, il cui progetto definitivo, già approvato, ha un costo di 13,5 milioni di euro.

Commentando l’accordo il sindaco Fecci ha sottolineato: «Apprendo con soddisfazione la firma di questo importante accordo che prevede tra le priorità anche la tangenziale di Noceto. Come già confermato dal ministro Delrio siamo alla fase conclusiva: entro fine anno sarà realizzato il progetto esecutivo, il prossimo anno verrà indetta la gara d’appalto e inizieranno i lavori di un’opera fondamentale per il nostro paese e per il territorio provinciale».

Fecci ha da tempo un costante dialogo con il ministro Delrio che già nei mesi scorsi, dopo aver spiegato alcuni rallentamenti nell’iter procedurale, aveva rassicurato il primo cittadino sull’importanza che il Ministero delle Infrastrutture attribuisce al progetto.

«Sbloccata la fase di stallo - dice il sindaco - ho ricevuto conferme che i tempi potranno essere ridotti. Sono dunque fiducioso che già nel 2018, dopo l’approvazione del progetto esecutivo e la conclusione della gara d’appalto da parte di Autocisa, i lavori possano avere inizio».

Il primo cittadino nocetano è poi tornato a rimarcare l’importanza del progetto, non solo per il territorio nocetano ma anche per l’intera regione: «questa è un’opera che, mettendo in collegamento l’asse Pedemontano e l’asse Cispadano con ingresso diretto alla Autostrada A15 tramite il casello Parma Ovest, migliorerà le comunicazioni viarie a vantaggio di tutta l’Emilia Romagna».