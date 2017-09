Riaprono le scuole, arriva una nuova fermata del 23

Dal 15 settembre, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, sarà attiva sul territorio comunale di Noceto una nuova fermata dell’autobus che viaggia sulla linea 23. I mezzi pubblici faranno tappa in piazza Calipari dal lato di via Ospedaletto grazie a un accordo fra il Comune di Noceto e l’azienda dei trasporti pubblici Smtp spa.

A testare il nuovo percorso prima del debutto ufficiale è stato il sindaco Fabio Fecci insieme all’assessore Giovanna Maini e ai funzionari responsabili della Smtp Elisa Gazza per Tep, Luciano Spaggiari e Claudio Casalini per la Provincia, Nicola Fusco e l’autista Sauro Benecchi. Per ottenere questo importante obiettivo il Comune di Noceto ha eseguito gli interventi richiesti da Smtp, necessari per consentire al bus di eseguire le manovre in sicurezza. In particolare si è provveduto ad agevolare la svolta a destra da via Pelacani a via Dalla Chiesa, è stato istituito il divieto di sosta su entrambi i lati del tratto terminale di via Dalla Chiesa fino all’intersezione con via Ospedaletto e nello stesso incrocio è stato smussato il marciapiede.

E' stata realizzata la piattaforma della nuova fermata del bus e istituito il divieto di sosta su entrambi i lati del tratto terminale di via Fanti d’Italia e l’installazione di uno specchio all’intersezione con via Della Maestà per agevolare la svolta. I tecnici insieme agli amministratori hanno verificato la percorribilità del nuovo tragitto a seguito degli interventi eseguiti: da via Pelacani l’autobus muove su via Generale Dalla Chiesa per arrivare in piazza Calipari lungo via Ospedaletto, dove è istituita la nuova fermata; prosegue su via Fanti D’Italia, via Ponte Alto e infine riprende via Torrente Recchio nel percorso originale fino al capolinea di piazzale Boito.

«Questa nuova fermata migliora il servizio per i nostri cittadini in particolare i residenti della zona ovest del paese, sede di recenti quartieri residenziali - ha commentato il sindaco Fecci - Il costo a carico del Comune è pari a circa 9mila euro all’anno che sommato a quello per i servizi esistenti comporterà una spesa complessiva di circa 67mila.