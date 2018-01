Daniele Manca, sindaco dimissionario di Imola e probabilissimo candidato alle prossime elezioni politiche, è decaduto, in virtù del fatto che le sue dimissioni sono operative da oggi, anche dalla presidenza regionale dell’Anci, l’associazione dei comuni, che guidava dal 2010.

Le funzioni di presidente saranno così esercitate da Fabio Fecci, sindaco di Noceto e attuale vice presidente vicario, fino alla convocazione dell’assemblea regionale dei sindaci dell’Emilia-Romagna che eleggerà il nuovo presidente. Il consiglio regionale e l’ufficio di presidenza, invece, rimangono in carica fino alla scadenza congressuale ordinaria, prevista per il 2019.