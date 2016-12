Strage di conigli in un parco

Sono morti per un virus, che non è pericoloso per l’uomo o per altri animali, i conigli deceduti in questi giorni nel parco il Diamante di Reggio Emilia. Lo ha comunicato l’azienda Usl che ha analizzato alcuni degli animali. Sono morti a causa del virus della malattia emorragica virale del coniglio, malattia endemica con un altissimo tasso di mortalità e senza terapia conosciuta.

La moria di conigli aveva destato un certo allarme nel parco frequentato anche da molti bambini. Nel corso degli ultimi anni, al Diamante, a causa dell’abbandono di alcuni animali e dalla successiva proliferazione, si è creata una corposa colonia di conigli arrivata a centinaia di esemplari. La presenza della colonia ha suscitato anche proteste e problemi di gestione, tanto che, in un primo momento, si temeva che la causa della morte fosse un avvelenamento.