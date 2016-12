Due armadi blindati con fucili e munizioni abbandonati dai ladri in un vigneto

Due armadi blindati pieni di armi e munizioni sono stati trovati dai carabinieri abbandonati in un vigneto alla periferia di San Polo d’Enza, nel Reggiano. Sono stati rinvenuti una dozzina di armi lunghe, 8 fucili e tre carabine, bottino di un furto compiuto in un’abitazione del paese due sere fa.

Cosa abbia indotto i malviventi ad abbandonare le armi è circostanza al vaglio dei militari, che hanno compiuto i rilievi necessari a prelevare le impronte digitali, inviate poi al Ris di Parma per la comparazione con la Banca Dati. (ANSA).