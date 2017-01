Fugge senza prestare soccorso: rintracciato il "pirata" senza patente

Dopo lo scontro frontale con un’altra auto - a Rivalta di Reggio Emilia - è sceso dalla vettura dandosi alla fuga senza prestare soccorso alle tre persone, tra cui una bimba di 10 anni, rimaste leggermente ferite. E’ accaduto durante le festività. Il pirata, un operaio ventenne di Quattro Castella, è stato identificato dai carabinieri e denunciato per fuga a seguito di incidente con feriti, omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

Il giovane, che era alla guida dell’auto del padre della fidanzata, non ha mai conseguito la patente e ai militari ha detto di essere fuggito proprio perchè impaurito dalle possibili conseguenze dell’incidente. I carabinieri hanno anche elevato nei suoi confronti una multa di 5.000 euro per aver guidato senza patente. (ANSA)