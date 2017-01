E' stato ritrovato ieri pomeriggio il cadavere di Adriano Govoni, il 78enne che lo scorso 18 maggio si era allontanato dalla sua abitazione in provincia di Modena. L’auto dell’anziano era stata rinvenuta nei boschi della frazione Po di Fivizzano, il 31 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto da un cacciatore in un crinale boschivo, in località Reusa del comune Casola Lunigiana. Le operazione di recupero della salma sono state effettuate dal CAI di Carrara, coordinate dal personale del Norm della compagnia di Massa e dalla stazione di Casola dei carabinieri. Nella mattinata odierna il medico legale effettuerà l'esame esterno dei resti.