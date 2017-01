La polizia scopre una piantagione di marijuana

La squadra mobile delle Questura di Reggio Emilia ha scoperto e sequestrato una piantagione di marijuana composta da 800 piante in vario stato di maturazione, in un casolare di campagna a Fabbrico, nel Reggiano. Nell'edificio c'era un cittadino cinese di 32 anni, irregolare in Italia, che ha tentato la fuga ma è stato bloccato ed arrestato.

Oltre alle piante e ad un impianto di areazione c'erano numerosissime lampade alogene utilizzate per far crescere le piante. In alcuni involucri, poi, oltre un chilo di raccolto: marijuana essiccata pronta per la vendita.

Il sequestro di Fabbrico segue quello operato a Castel Novo di Sotto, il 5 novembre 2015, di 771 piante di marijuana; anche in quel caso a finire in manette fu un cittadino cinese. L’attività di indagine prosegue per comprendere se vi siano legami tra i due arrestati e tra le due piantagioni.