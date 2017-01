Prende a pugni una commessa e i carabinieri: arrestato

E' entrato in un supermercato mangiando frutta secca e sputando i gusti per terra. Ha chiesto a una commessa quanto costasse una birra; quando lei - che lo conosceva già - gli ha detto di andarsene, l'ha presa a pugni in faccia. Poi ha aggredito i carabinieri, andando in escandescenza. Così è stato arrestato il 46enne Dario Busacca, siciliano di origine e residente a Reggio Emilia, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

La donna ha riportato una forte contusione a uno zigomo, mentre il maresciallo dei carabinieri intervenuto nel punto vendita ha rimediato una contusione al braccio destro. Entrambi sono stati medicati all’ospedale Santa Maria Nuova; sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi.