Coppia uccisa a colpi d'ascia: il figlio e l'amico hanno giocato a playstation subito dopo l'omicidio

Sono attualmente trattenuti nel centro di prima accoglienza della struttura minorile del Pratello di Bologna il 16enne e il 17enne fermati per l’omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni. I coniugi sono stati uccisi a colpi di scure nella loro casa di Pontelangorino di Codigoro (Ferrara), nella notte tra lunedì e martedì. La notte successiva i due giovani hanno confessato, interrogati dai carabinieri e dai magistrati della Procura ordinaria e minorile.

Nel centro di prima accoglienza, una sorta di "filtro" del penitenziario minorile dove vengono portati gli arrestati, i due hanno avuto brevi contatti con personale amministrativo ed educatori e agenti della polizia penitenziaria.

DOPO L'OMICIDIO HANNO GIOCATO CON LA PLAYSTATION. LA "MOLLA": UNA TELEFONATA AL PRESIDE. Una telefonata del padre Salvatore Vincelli, preoccupato del comportamento scolastico del figlio sedicenne, alla presidenza dell’Iti di Codigoro dove l'adolescente studiava con scarsi risultati, sarebbe l’ultima goccia del risentimento verso i genitori. Così è scattata la "molla" che ha portato un 16enne a ideare l'omicidio con l'amico che lo ha aiutato con la promessa di mille euro. E subito dopo la mattanza i due ragazzi sono andati a giocare alla playstation, come hanno raccontato loro stessi agli inquirenti.

La telefonata al preside può essere stata la "molla" che ha scatenato la follia omicida: si intuisce, come ha confermato al Tgr Rai il vicepreside Roberto Manzoli, dal fatto che l’uomo aveva cercato per telefono il giorno prima del suo omicidio di parlare con un dirigente. «Avrebbe dovuto richiamare la mattina dopo, per vederci - ha detto - ma evidentemente era già successo tutto».

I genitori erano seccati dallo scarso impegno del figlio e dai suoi risultati. Con la presidenza dell’Iti cercavano di trovare un percorso alternativo per il ragazzo, che viveva in una sorta di dependance della loro villetta, per sottrarsi allo stress quotidiano. Un ragazzo comunque descritto dai compagni come assolutamente normale e apparentemente incapace di crudeltà come quella compiuta.