Rapina alla tabaccheria di Guastalla, titolare 80enne ferito

Tre malviventi, di cui uno armato di coltello, hanno rapinato una tabaccheria di Pieve di Guastalla nel Reggiano ferendo al dito il titolare, di 80 anni. E' avvenuto intorno alle 20.30 di ieri in via Manzoni.

Il terzetto è riuscito a impossessarsi dei circa 400 euro contenuti in cassa dopo una colluttazione con il negoziante e la moglie, poi è fuggito col bottino facendo perdere le proprie tracce. L’esercente, raggiunto alla mano dalla lama, è stato medicato sul posto dal 118 rifiutando il trasporto in ospedale. Indagano i carabinieri.