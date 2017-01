Casina, la Giunta è senza donne: in sei rispondono al bando per "quote rosa"

Sono sei le candidate che hanno risposto al bando del Comune di Casina (Reggio Emilia) per ottenere il posto da assessore nella Giunta comunale. E’ stato il difensore civico regionale ad imporre all’amministrazione l'apertura di un bando per il rispetto delle quote rosa, visto che la giunta era composta da soli uomini.

Il sindaco Stefano Costi ha annunciato che darà il via a breve ai colloqui per valutare i profili delle candidate: «Le convocheremo in un colloquio per conoscerle di persona».