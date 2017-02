Pedone investito da pirata, è grave

Un uomo di 52 anni è stato ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo essere stato investito da un’auto 'pirata" in via Martiri di Cervarolo. Stando alle prime ricostruzioni della Municipale, intorno alle 19 il pedone stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali quando è stato travolto da una vettura, che poi si è allontanata senza che il conducente prestasse soccorso. Il 52enne travolto ha subito traumi molto seri ed è stato trasportato con urgenza all’ospedale dal 118. Il mezzo investitore, che procedeva in direzione centro storico, è scappato dopo l’urto e gli agenti stanno cercando di analizzare i filmati di videosorveglianza della zona per cercare di risalire al 'pirata".