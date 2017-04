Ripuliscono la casa del datore di lavoro: denunciati in tre

Assunti in un’azienda agricola da circa 4 mesi, si sono rivelati essere dipendenti infedeli: approfittando dell’assenza di tutti i componenti della famiglia, grazie alla disponibilità delle chiavi di casa, si sono introdotti all’interno dell’abitazione del datore di lavoro impossessandosi di circa 20.000 euro in contanti e di alcuni capi d’abbigliamento per poi dileguarsi.

Una ricca "buonuscita" quella che si erano regalati tre dipendenti ora finiti nei guai: i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza, a conclusione delle indagini, li hanno infatti denunciati. Con l’accusa di furto aggravato i Carabinieri sampolesi hanno infatti deferito alla Procura di Reggio Emilia una 45enne romena e due suoi connazionali di 24 e 34 anni, tutti domiciliati a San Polo d’Enza.

I tre, da circa 4 mesi, erano stati assunti alle dipendenze dell’azienda di un agricoltore, che aveva dato loro la possibilità di fruire anche di vitto e alloggio. La donna, oltre a lavorare nell’azienda agricola, veniva anche impiegata quale colf nell’abitazione del titolare, da qui la disponibilità delle chiavi di accesso nella casa. Secondo quanto ricostruito dai militari, i tre una sera, approfittando dell’assenza di tutti i componenti della famiglia, grazie alle chiavi di casa in possesso della donna, sono entrati e hanno portato via circa 20.000 euro in contanti, prelevati proprio di recente per il pagamento delle imposte e delle tasse dal titolare, e alcuni capi d’abbigliamento. E a quel punto si erano resi irreperibili.