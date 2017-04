Auto contro albero: muore 17enne. Due amici gravissimi al Maggiore

Un ragazzo di 17 anni è morto nella tarda mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Piacenza. Qui era giunto nella notte, trasportato d’urgenza dal 118 dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Rivergaro, in Valtrebbia. L’auto a bordo della quale viaggiava insieme ad altri tre amici è infatti uscita di strada schiantandosi a tutta velocità contro un albero.

I quattro amici, estratti dai vigili del fuoco, sono stati trasportati tutti in gravissime condizioni all’ospedale di Piacenza. Due sono stati trasferiti al maggiore di Parma nel corso della notte. Il 17enne invece, le cui condizioni erano già critiche, è deceduto nella tarda mattinata di oggi.

Delle indagini se ne occupano i carabinieri della Compagnia di Bobbio. (ANSA).