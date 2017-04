Non conosce sosta, anche a Pasquetta, tra le province di Bologna e Ferrara, la caccia a Norbert Feher alias Igor Vaclavic. Il serbo è ricercato per gli omicidi del barista Davide Fabbri, avvenuto la sera del primo aprile a Riccardina di Budrio durante un tentativo di rapina, e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, assassinato una settimana dopo a Portomaggiore durante un controllo antibracconaggio nel quale è stato gravemente ferito il compagno di pattuglia, la guardia provinciale Marco Ravaglia.

I corpi speciali - coordinati dal pm Marco Forte - continuano a setacciare la vasta "zona rossa" tra Marmorta di Molinella e Campotto, convinti che l’uomo si trovi ancora in quell'area. Le indagini non trascurano l’ipotesi che il killer riesca a nascondersi con l’aiuto di qualcuno: vengono monitorate le sue conoscenze, anche femminili, e utenze telefoniche che potrebbero essere riconducibili a Feher.