Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato poco dopo le 7,30 nel canale che costeggia in via Fosdondo a Correggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno appurato che si tratta di un 41enne napoletano abitante a Carpi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era uscito di casa intorno all’una di notte per andare a lavorare in una ditta del reggiano. Mentre era alla guida del suo scooter percorrendo la provinciale 47, per cause al vaglio dei carabinieri di Correggio, all’altezza del civico 96 di Via Fosdondo è uscito di strada finendo nel canale e morendo sul colpo. Sul posto, oltre ai militari per i rilievi e le indagini coordinate dalla procura reggiana, anche i vigili del fuoco di Reggio Emilia.