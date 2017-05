Ubriaco e alla guida di un'auto senza una ruota: fermato dai vigili

In stato di ebbrezza, guidava senza una ruota - della cui perdita non si era nemmeno accorto -: fermato dagli uomini della Polizia Municipale di Reggio Emilia è stato denunciato e si è visto ritirare la patente e sequestrare l’auto. Protagonista della vicenda un 44enne di Sassuolo, nel Modenese, il cui tasso alcolico nel sangue è risultato 5 volte oltre il consentito.

L’automobilista - spiega una nota della Municipale reggiana - ha continuato a percorrere via Copernico nonostante la perdita della ruota anteriore destra, lasciando dietro di sè una scia di scintille, fino a che non è stato bloccato all'altezza di via Gambara.

Fermato il mezzo, i Vigili hanno sottoposto il 44enne, sceso dall’auto barcollando e in stato di alterazione alcolica, alla prova dell’etilometro. Il tasso alcolemico, è risultato cinque volte superiore al limite di 0,5 grammi per litro fissato dalla legge: oltre al ritiro della patente, la pattuglia ha proceduto al sequestro dell’auto ai fini della confisca e alla denuncia dell’automobilista per guida in stato di ebbrezza.