Uomo travolto e ucciso da un treno a Reggio Emilia

Un uomo di 30 anni è morto nella notte a Reggio Emilia venendo travolto da un treno nella zona di San Maurizio, all'altezza di via Basetti. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma si ipotizza che il 30enne, di origine straniera, possa essere stato investito mentre cercava di attraversare i binari per accorciare il percorso verso casa. Abitava infatti non lontano dal punto dove è stato travolto. E’ intervenuta la Polfer oltre al 118. Il convoglio investitore proveniva da Modena ed era diretto a Piacenza.