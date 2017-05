Colpo al supermercato ma dimentica la borsetta nel carrello, denunciata

Si è impossessata, insieme a una complice, di generi alimentari e detersivi per 500 euro prima di riuscire a allontanarsi da un supermercato della catena Lidl di Novellara - nel Reggiano - uscendo da una porta di sicurezza. La sua borsetta, lasciata per distrazione nel carrello usato per il colpo, le è però costata l'identificazione, da parte dei Carabinieri, e una denuncia con l'accusa di concorso in furto aggravato.

Protagonista della vicenda una casalinga 30enne di Quattro Castella, sempre nel Reggiano, che, dopo avere riempito due carrelli pieni di spesa ha caricato la merce in macchina per poi dileguarsi. Dimenticando, però, in uno dei carrelli lasciato vuoto nel parcheggio la sua borsetta contenente effetti personali vari e i documenti d’identità.

Analizzate le immagini della videosorveglianza, i Carabinieri, con in mano i suoi documenti, sono risaliti alla donna, poi denunciata. Le indagini dei militari ora proseguono per identificare la complice.