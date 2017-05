Violenze alla moglie per 20 anni, denunciato 45enne

Vessazioni psicologiche, botte, insulti e minacce, nei confronti della moglie 40enne, anche davanti ai figli. Violenze gratuite, senza particolari motivazioni, andate avanti per 20 anni. Protagonista della vicenda, un 45enne abitante in Val d’Enza, denunciato dai Carabinieri di Gattatico, nel Reggiano, e raggiunto - su decisione del Gip del Tribunale di Reggio Emilia - dal divieto di avvicinamento all’abitazione e da qualunque altro luogo frequentato dall’ex moglie e di comunicare con lei con qualsiasi mezzo.

I comportamenti dell’uomo - a lungo taciuti dalla donna per paura e per amore dei figli prima di presentare denuncia ai militari - sono andati avanti per anni tra minacce di morte, calci e pugni e la costrizione, per una notte, a dormire in un camion di un conoscente con i figli al culmine di un litigio.

La richiesta di separazione avvenuta l’estate scorsa ha accentuato la condotta violenta dell’uomo che, in una circostanza, ha addirittura minacciato la 40enne, di notte, con un coltello.