Piacenza, 8 candidati alla fascia tricolore

Potrebbe essere una sfida finale a tre quella per le comunali di Piacenza. Otto sono i candidati sindaco, 15 le liste.

Il centrosinistra difende la poltrona che Paolo Dosi ha lasciato libera dopo un solo mandato candidando l’indipendente Paolo Rizzi (Partito Democratico, Piacenza al futuro Rizzi sindaco, Piacenza più Rizzi sindaco), la sua sfidante principale sarà Patrizia Barbieri (Barbieri sindaco Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Nord, Prima Piacenza Barbieri Sindaco, Partito Pensionati), mentre il Movimento 5 Stelle, dopo qualche polemica in fase di definizione delle candidature, schiera Andrea Pugni. L’ex presidente della Provincia Massimo Trespidi, area Ncd, corre da solo sostenuto da due liste.

Completano il quadro Sandra Ponzini (Passione civica), Luigi Rabuffi (Piacenza in Comune), Emanuele Solari (Forza Nuova) e Stefano Torre (Torre sindaco). (ANSA).