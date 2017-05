La Spezia, in corsa dieci candidati

Sono dieci i candidati a sindaco per il Comune della Spezia. Il centrosinistra schiera Paolo Manfredini (Psi) sostenuto da sei liste (Pd, Idv, Campo Progressista, Socialisti e due liste civiche). L’ex presidente dell’autorità portuale Lorenzo Forcieri esce dal Pd e si propone come candidato sostenuto da due liste civiche. Il vicesindaco della giunta Federici, Cristiano Ruggia, scende in campo con il Pci con due liste, la prima politica e la seconda civica. Massimo Lombardi, ex segretario provinciale di Rifondazione Comunista, è sostenuto da una lista civica. Guido Melley, commerciante ed ex assessore al bilancio, si propone con tre liste civiche che guardano a sinistra, sostenute anche da Si, Possibile, ex grillini. Giulio Guerri, consigliere di minoranza, prova a diventare sindaco con il sostegno di due liste civiche tra cui quella di sgarbi «Rinascimento». Unica la lista per la candidata del Movimento 5 Stelle Donatella del Turco. Pierluigi Peracchini è il candidato del centrodestra, sostenuto da cinque liste (Lega Nord, Lista Toti, La Spezia Popolare, Spezia vince con Peracchini sindaco, lista Bianchi) In corsa anche l’avvocato Cesare Bruzzi Alieti per la lista di Casa Pound e Maria di Filippo per la lista di Forza Nuova.